بالصور.. بدء الدراسة باستخدام "التابلت" في الوادي الجديد

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور إبراهيم التداوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن التدريس للطلاب الصف الأول الثانوي، باستخدام أجهزة "التابلت"، بدأ اليوم بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، أثنى "التداوي" على تطور منظومة التعليم، التي تعمل على تغيير رؤية العالم للتعليم المصري وإعادة مصر للتصنيف العالمي في مجال التعليم.