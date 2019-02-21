الجامعة البريطانية تستقبل القنصل العراقي.. وخميس: 10 منح للنابغين

كتب- محمد قاسم:

استقبل محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية المستشار زهير سعد عباس القنصل العام لجمهورية العراق في القاهرة والملحق العسكري بالسفارة، والملحق الثقافي، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والسفير محمود كارم رئيس مركز مصر والشرق الأوسط التابع للجامعة البريطانية، إضافة لحضور بعض الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة البريطانية.

وأعلن محمد فريد خميس خلال لقائه بالبعثة الدبلوماسية العراقية عن تقديم 10 منح دراسية كل عام للعراقيين شاملة جميع النفات والانتقالات، لترتفع إلى 20 منحة العام المقبل، وذلك لدعمه تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مصر والعراق في كافة المجالات والقطاعات سواء التعليمية أو الصناعية. لافتا إلى أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أكرم المصريين فترة تولية الحكم حيث عامل المصريين كما لو كانوا عراقيين.

وبحسب بيان صحفي، أشار "خميس" إلى أن الشر الذي يشهده العراق حاليا أتى إليه من الخارج، فالعراق بلد ذو حضارة وثقافة ممتمدة عبر التاريخ لذلك سوف يعود لسابق عهده عما قريب، على أن يكون العلم هو الذراع الرئيسي في ذلك. وطالب "خميس" الطلاب العراقيين بعمل جمعية للصداقة المصرية العراقية في الجامعة على أن يقدم لهم كل الدعم اللازم لتحقيق ذلك، على أن يكون بداية عملها مختص بكتابة تاريخ ومسيرة العلاقات المصرية العراقية.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية على أن مكافحة الإرهاب هو المدخل الرئيسي لحل كافة الأزمات التي يشهدها ويواجهها العراق.

وأوضح الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية للوفد العراقي أنه من أنشأ في العراق قسم هنسة الطيران خلال الفترة التي عمل بها في بغداد، مؤكدا على أن الجامعة البريطانية تلتزم بتطبيق معايير الجودة الإنجليزية وهو ما إنعكس على سمعة الجامعة وتصدرها للمركز الأول على الجامعات الخاصة في مصر للعام الرابع على التوالي.

وأكد المستشار زهير سعد عباس القنصل العراقي بالقاهرة على عمق العلاقات بين مصر والعراق حيث ينظر لها العراقيون بإعتبارها الشقيقة الكبرى والخيمة والمظلة لكل العرب، وهو ما جعلها قبلة لنحو ما يقرب من عشرة آلاف طالب إلتحقوا بالدراسة بها، فضلا عن أننا في حكومة العراق نستهدف زيادة هذا الرقم ليصل عما قريب الى 25 ألف طالب.

وقال القنصل العراقي: "نطمع أن يكون هناك تعاون بين جمهورية العراق والجامعة البريطانية في مصر في مجالات التعليم والتدريب بهدف الإستفادة مما وصلت إليه الجامعة البريطانية من مكانة كبيرة في شتى النواحي العلمية"، مؤكدا سعي بلاده للتكامل الاقتصادي والاستثماري مع مصر حيث يعود العراق إلى سابق عهد عما قريب.

ومنح القنصل العراقي درع السفارة للجامعة البريطانية بمناسبة تفوقها وما تقدمه، كما منح الدكتور أحمد حمد درع الجامعة للقنصل والوفد المرافق له.​