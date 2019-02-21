تبدأ بـ10 آلاف جنيه.. شركات السياحة تعلن أسعار عُمرة رجب

كتب- يوسف عفيفي:

مع قرب حلول غرة شهر رجب، تتسابق شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، لطرح برامجها أمام المواطنين وتقديم عروض مميزة بتخفيضات وتسهيلات وتقديم هدايا؛ لجذب أكبر عدد ممكن من الراغبين في أداء مناسك العمرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز العروض التي تقدمها الشركات السياحية:

عرضت إحدى الشركات: "احجز عمرة رجب بأقل سعر في مصر، يوم 7 و25 مارس المقبل، 15 يوما "طيران" في فنادق 4 نجوم بفندق "قصر العليان" في مكة، يبعد كيلو عن الحرم مع توفير باص مجانا طوال 24 ساعة، وفي فندق المدينة "ديار طابا" بالمنطقة المركزية، بسعر 10 آلاف و850 جنيها للمستوى الاقتصادي.

وعرضت شركة أخرى، إعلانًا: "احجز الآن عمرة رجب، 4 مارس لمدة 15 يوما، على الطيران السعودي "طيران المدينة مباشر ـ إسكندرية ـ جدة ـ المدينة ـ إسكندرية"، بسعر 12800 جنيه، ويشمل البرنامج وجبة غذاء يوم في مكة ويوم في المدينة.

وطرحت شركة أخرى أسعار عمرة رجب 2019 بالطيران، في فنادق مكة بسعر 11990 جنيها، طيران من "القاهرة- جدة/ جدة– القاهرة"، وتاريخ الرحلات 5 و12 و19 و26 مارس، و9 و16 و21 أبريل، ويشمل البرنامج الانتقالات والمزارات في مكة والمدينة بأتوبيسات حديثة مكيفة، مع منح هدايا عينية للمعتمرين "حقيبة للمستندات+ كيس شوز+ كتيب مناسك العمرة+ أبل (جراب) شنطة".

وتابعت الشركة: المستندات المطلوبة تتمثل في جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر، مع إحضار 3 صور فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء، بجانب شهادة تطعيم مكاتب الصحة مرفق بها أصل إيصال السداد، وضرورة إحضار الموقف التجنيدي لمن هو فى سن التجنيد وموافقة جهة العمل للأشخاص المطلوب لهم موافقة جهة العمل.