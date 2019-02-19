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    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير "أبوسيفين" بمصر القديمة

    11:38 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير "أبوسيفين" بمصر القديمة

    البابا تواضروس يدشن كنيسة بدير أبوسيفين بمصر القدي

    كتب- إسلام ضيف:

    دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، مذابح وأيقونات كنيسة القديس يوسف النجار بدير الشهيد "أبوسيفين" للراهبات بمصر القديمة.

    تمم البابا تواضروس الثاني طقس التدشين، ثم صلى قداس اليوم الثاني من صوم نينوى.

    شارك في صلوات التدشين والقداس الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا، ومجمع راهبات الدير.​

    البابا تواضروس الثاني كنيسة بدير أبوسيفين منطقة مصر القديمة
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