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    "أبوستيت" يبحث زراعة القصب بالشتلات والري تحت التربة

    04:53 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
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    كتب- أحمد مسعد:
    قطع الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسافة 400 كيلو حتى غرب أبوقرقاص ومثلها في العودة يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لتفقد تجربة زراعة قصب السكر في الصحراء على الري بالتنقيط.
    وقال المهندس ساهر محمود، صاحب التجربة، إن فدان زراعة القصب بالتنقيط في الصحراء يوفر حوالي 40% من المياه و50% من الأسمدة مع زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 30% .

    وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عرض محمود، على وزير الزراعة إمكانية زراعة القصب بنظام الشتلات لأول مرة في مصر، ويوفر 90% من التقاوي ويزيد من الإنتاجية كما عرض أيضا استخدام المكينة الحديثة في الحصاد لتخفيض التكاليف على المزارعين.
    وأشاد أبوستيت بالتجربة وبالقائمين عليها وأكد دراستها من قبل علماء مركز البحوث الزراعية وخبراء الوزارة في ضوء ما شاهد وسمع على أرض الواقع وفي حالة نجاحها يجرى تعميمها بمناطق صحراوية أخرى والأراضي الطينية.

    وزير الزراعة عز الدين أبوستيت محافظ المنيا

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