فرج عامر يناشد المواطنين الإبلاغ عن أي اشتباه في "الإرهابيين"

كتب- أحمد علي:

أدان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة مشيدا بقدرة أجهزة الشرطة على التصدي للإرهابي الذي كان يحمل العبوات الناسفة.

وناشد "عامر"، في بيان اليوم، الشعب المصري الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه للإرهابيين وخلاياهم، الذين يختبئون في عدة أماكن بجميع أنحاء البلاد للقصاص منهم، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة مصر بجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وقائدها البطل وشعبها العظيم على هزيمة وسحق شياطين الإرهاب.

وتوجه المهندس محمد فرج عامر بالدعاء أن يسكن الله شهداء هذا الحادث فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.