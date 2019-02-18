"العربية للتصنيع": القيادة السياسية تُولي اهتماما مُتزايدًا بإعادة الدول العربية للهيئة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية عودة الدول العربية للهيئة العربية للتصنيع طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما مُتزايدا بأهمية تحقيق التكامل العربي في الصناعات العسكرية الدفاعية وتطورها.

وقال التراس: "إننا لمسنا تجاوبا كبيرا من السعودية والإمارات، والأردن، بضرورة العمل في التصنيع العسكري العربي المُشترك خلال الفترة القادمة".

جاء ذلك في إطار مُشاركة الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيديكس 2019 أبو ظبي الدُولي، حيث تشارك بكافة منتجات التصنيع العسكري مثل الطائرات والمعدات الإلكترونية والعربات المدرعة، وفواتح الألغام، في إطار استكمال التواجد بالمعارض العسكرية الإقليمية والدولية بعد نجاح معرض ايديكس القاهرة 2018، بحسب بيان عممته الهيئة بالقاهرة اليوم.

وأكد الفريق التراس، أن مصر تعود مرة أخرى بقوة لدورها الأفريقي والعربي والدولي، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الكبرى طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، كما تم الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

وأضاف أنه تم بحث أوجه التعاون مع الوفد الرسمي لدولة العراق الشقيقة لتلبية الطلبات بإنشاء محطات تنقية تحلية مياه بمحافظة البصرة، كما تم بحث التعاون مع اللواء حسين المطلق صاحب شركه ثبات الإماراتية والمُنسق مع القوات البرية الإماراتية للتعاون في مجال معدات الألغام، بالإضافة إلى عقد مقابلات مع الفريق محمد الشيخ قائد الأركان الموريتاني، وشركة MEASC السعودية بخصوص التصنيع المُشترك لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وشركة افيونكس سيرفس البرازيلية لتطوير الطائرات، والفريق عواد العنزي رئيس قوات حرس الحدود السعودي للتعاون في مجال توريد الأنظمة المضادة للدبابات.