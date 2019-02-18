وزيرة البيئة تستعرض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الـ 24 لاتفاقية تغير المناخ ببولندا

كتب- يوسف عفيفي:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الخامس للمجلس الوطني للتغيرات المناخية نتائج مشاركة مصر في مفاوضات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا (COP 24)، وخاصة دور مصر في المفاوضات المتعلقة بالتمويل.

وأوضحت الوزيرة خلال الاجتماع، أن مصر حققت ظهورا سياسيا غير مسبوق في هذا المؤتمر من خلال رئاستها لمجموعة الـ77 والصين، بالإضافة إلى رئاسة المجموعة الأفريقية، وتولي وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الألماني مهمة تسهيل مفاوضات التمويل.

وقالت إن ملف التمويل كان الشق الأهم للدول النامية في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 24، وكانت لديها ثقة كبيرة في مصر للوصول لاتفاقات منصفة، مضيفة أن الرئيس الحالي لمؤتمر تغير المناخ طلب من مصر باعتبارها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي الاجتماع للتباحث حول آليات الربط بين مسار اتفاقيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

من جانبه، قال السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، إن وزيرة البيئة لعبت دورا مهما في دعم رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 والصين، من خلال استضافة مصر لاجتماع المجموعة قبل مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية التغيرات المناخية COP 24، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

عقد الاجتماع الخامس للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة وزيرة البيئة وبحضور السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، وأعضاء المجلس من ممثلي وزارات الخارجية والدفاع والأمن القومي والموارد المائية والري والزارعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والبترول والتعاون الدولي والمالية والتخطيط والداخلية والنقل والطيران المدني والبحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد الصناعات المصرية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الخبراء الوطنيين في مجال تغير المناخ.​