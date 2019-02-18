تنشيطًا للسياحة.. استعدادات فلكية لتعامد الشمس على "أبوسمبل" 22 فبراير

كتب- يوسف عفيفي:

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لإعداد احتفالية لظاهرة تعامد الشمس، على معبد أبوسمبل الكبير، تبدأ يومي 19 و20 فبراير الجاري، بمحاضرات عامة في متحفي النيل والنوبة بأسوان، تنشيطًا للسياحة الثقافية.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الآثار، ممثلة في متحف النوبة، ومنطقة آثار أسوان وأبو سمبل، بالإضافة إلى وزارة الري، ممثلة في متحف النيل في الإعداد للاحتفالية.

وقال المعهد في بيان له، إنه يستعد أيضًا لإعداد القياسات العلمية الفلكية في 21 فبراير لرصد الظاهرة صباح اليوم التالي 22 فبراير.

وأوضح أن الفعاليات تشهد إقامة محاضرات عامة في كل من متحفي النوبة والنيل، التي تهدف إلى إثراء الحدث علميًا وإبراز إرث الفراعنة في الفلك والهندسة والعمارة، بجانب الاستفادة بتسجيل الأرصاد الخاصة بالحدث.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أحد أهداف الاحتفالية هو الإسهام في التوعية الفلكية للمواطنين المهتمين بعلوم الفلك والمعمار.​