أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

تنشيطًا للسياحة.. استعدادات فلكية لتعامد الشمس على "أبوسمبل" 22 فبراير

01:31 ص الإثنين 18 فبراير 2019
تنشيطًا للسياحة.. استعدادات فلكية لتعامد الشمس على "أبوسمبل" 22 فبراير

معبد أبوسمبل الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

يستعد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لإعداد احتفالية لظاهرة تعامد الشمس، على معبد أبوسمبل الكبير، تبدأ يومي 19 و20 فبراير الجاري، بمحاضرات عامة في متحفي النيل والنوبة بأسوان، تنشيطًا للسياحة الثقافية.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الآثار، ممثلة في متحف النوبة، ومنطقة آثار أسوان وأبو سمبل، بالإضافة إلى وزارة الري، ممثلة في متحف النيل في الإعداد للاحتفالية.

وقال المعهد في بيان له، إنه يستعد أيضًا لإعداد القياسات العلمية الفلكية في 21 فبراير لرصد الظاهرة صباح اليوم التالي 22 فبراير.

وأوضح أن الفعاليات تشهد إقامة محاضرات عامة في كل من متحفي النوبة والنيل، التي تهدف إلى إثراء الحدث علميًا وإبراز إرث الفراعنة في الفلك والهندسة والعمارة، بجانب الاستفادة بتسجيل الأرصاد الخاصة بالحدث.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أحد أهداف الاحتفالية هو الإسهام في التوعية الفلكية للمواطنين المهتمين بعلوم الفلك والمعمار.​

معبد أبوسمبل الكبير ظاهرة فلكية المعهد البحوث الفلكية متحف النيل تنشيط السياحة

الخبر التالى:

"ندوات وسلع غذائية".. "مستقبل وطن" يواصل خدماته في المحافظات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان