محافظ القاهرة: توزيع 91500 جهاز تابلت على طلاب أولى ثانوني

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفالية تسليم أجهزة التابلت على طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة السنية الثانوية للبنات والبالغ عددهن 208 طالبة بالمدرسة موزعة على ستة فصول، بالإضافة إلى تسليم 35 تابلت على مدرسي الصف الأول.

وأكد عبدالعال، أهمية وصول جهاز التابلت لأيدي الطلبة والذي يساهم في تطوير العملية التعليمية والحد من ظاهرة الدروس الخاصة، لافتًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتهت من تسليم 91500 جهاز على طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة والمدرسين والقائمين على العملية التعليمية لنفس الصف.

رافق المحافظ، اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وحسام رأفت، رئيس حي السيدة زينب، وعدد من قيادات التربية والتعليم.