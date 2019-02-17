السيسي يبحث مع قيادات "مرسيدس" مشروع السيارات الكهربائية

كتب – أسامة عبد الكريم:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد بمقر إقامته بميونيخ، نائب رئيس مجموعة "دايملر أيه جي" إيكارت فون كلايد، والتي تضم "مرسيدس للسيارات" ضمن شركاتها، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز للسيارات والمسئول عن قطاع الانتاج، ماركوس شيفر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالبيان الذي أصدرته شركة مرسيدس الشهر الماضي بشأن استئناف نشاطها في مصر، مؤكداً حرصه على تكثيف التعاون مع الشركة في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد مسئولا الشركة تثمينهم لما لمسوه من تعاون من الحكومة المصرية لاستئناف نشاطهم فى مصر، مشيرين فى هذا الإطار إلى ما يمثله السوق المصري من أهمية كبيرة سواء فى ظل حجمه الكبير أو لسهولة نفاذ المنتجات المصنعة به للأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يشجعهم على الاستثمار في السوق المصري وتكثيف نشاطهم به فى عدة مجالات.

وشهد اللقاء استعراضاً لخطط شركة مرسيدس لاستئناف نشاطها في مصر لانتاج وتجميع السيارات، وكذلك دراسة سبل تطوير هذا النشاط ليشمل مشروعات السيارات الكهربائية والطرق الذكية وخدمة المواصلات فى المدن الذكية وخدمة أتوبيس النقل العام السريع، أخذاً فى الاعتبار مراعاة تزايد نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن الاهتمام بتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والإقليمية.​