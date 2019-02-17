السيسي يبحث مع رئيس "تيسنكروب" مشروع مجمع مصانع الأسمدة

كتب – أسامة عبد الكريم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد بمقر إقامته بميونيخ، الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيسنكروب" العالمية جيدو كيركهوف.

وأعرب الرئيس عن تقديره لنشاط مجموعة "تيسنكروب" العالمية فى مصر خاصة فى مجال الأسمدة، مشيراً إلى الحرص على دفع أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيسنكروب" سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيراً إلى حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر في ظل ما تشهده من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية، وفرص استثمارية واعدة.

شهد اللقاء بحث نشاط المجموعة في مصر خاصة مشروع إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.