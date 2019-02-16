الأعلى للجامعات يوافق على تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

كتبت- داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بما يتلائم مع النظم التعليمية بالدول الأخرى.

كما قرر المجلس، في اجتماعه ظهر اليوم السبت، على تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات لدراسة الأخذ بنظام العام التأهيلي للطلاب الوافدين خريجي النظم التعليمية المختلفة عن النظام المصري.

ووافق المجلس علي قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ببرامج الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.

كما وافق - بحسب بيان- المجلس على اقتراح لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الاطفال باعتماد أطر مرجعية موحدة استرشاديه للوائح كليات التربية الطفولة المبكرة مرحلة البكالوريوس، وكذلك اعتماد معايير موحدة لإنشاء كليات التربية للطفولة المبكرة في الجامعات المصرية في ضوء احتياجات التنمية بالدولة وسوق العمل.