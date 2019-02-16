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    هالة زايد: الدولة حريصة على صحة المواطنين

    02:59 م السبت 16 فبراير 2019
    هالة زايد: الدولة حريصة على صحة المواطنين

    جانب من المؤتمر الصحفي

    كتب محمد غايات

    قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة حريصة على صحة المواطنين وتعمل من خلال المعايير الدولية، وبالتالي أي شائعات تستهدف الحملات الصحية بالمدارس غير صحيحة، حيث أن الدولة تستخدم تقنية حديثة جدا وآمنة.

    وأضافت وزيرة الصحة في مؤتمر بمجلس الوزراء، أنه بالنسبة لحملة "الديدان المعوية": "دي السنة الثالثة التي نعمل بها بهذه الحملة، وقد أنجزنا أكثر من 70 ٪ من المستهدف، وما أثير عن أنها من الممكن أن يكون لها آثار جانبية مع الأدوية الأخرى، أمر غير صحيح، ولم نرصد أي حالة خلال ٣ سنوات الماضية".

    وتابعت: لو تم الالتفات لهذه الشائعات وتفرغنا للرد عليها عمرنا ما هانتحرك.​

    هالة زايد وزارة الصحة الحملات الصحية مجلس الوزراء

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