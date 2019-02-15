لدعم الاستقرار.. 13 لجنة نقابية بالغربية تؤيد التعديلات الدستورية

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت 13 لجنة نقابية بشركات مختلفة بمحافظة الغربية، موافقتها على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات وخارطة الطريق.

وأيّدت اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري قطاع الغربية، التعديلات الدستورية، قائلة إنها تأتي لصالح استقرار الوطن واستكمال سياسات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات، تأييدها للتعديلات الدستورية.

وقالت اللجان النقابية الثلاث لتوزيع الكهرباء بالغربية، إن التعديلات الدستورية حق أصيل للشعب المصري لاستكمال مشروعات وخطط البناء والتنمية في مختلف المجالات، داعية إلى ضرورة المشاركة في التصويت على هذه التعديلات.

ودعت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مضارب الغربية، جموع العاملين بالشركة والشعب المصرية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات، مؤكدة تأييدها لهذه التعديلات.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالغربية، تأييدها للتعديلات الدستورية.

ووجهت اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بطنطا، بضرورة النزول لإبداء الرأي في التعديلات الدستورية، مؤكدة تأييدها لهذه التعديلات.

وهذا ما أعلنته أيضًا اللجنة النقابية مديرية التموين بالغربية.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية والعاملين بالشركة التعديلات الدستورية دعما لخارطة الطريق.

وأيدت اللجنة النقابية لضرائب القيمة المضافة بالغربية وجميع العاملين بها تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي بالغربية تأييدها للتعديلات، وهذا أيضًا ما أيدته اللجنة النقابية رقم 12 سكة حديد بطنطا، ونقابة المهن الاجتماعية فرع الغربية، واللجنة النقابية رقم 13 بالسكة الحديد بطنطا.