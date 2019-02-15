أمطار وسحب كثيفة على القاهرة.. والأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

كتبت - عايدة رضوان:

تصوير - محمد حسام الدين وأحمد جمعة:

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مساء الجمعة، سقوط أمطار خفيفة وتكاثر للسحب الكثيفة، مع استمرار النشاط الملحوظ للرياح.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار على بعض المحافظات منها القاهرة الكبرى، خلال الساعات المقبلة، بعد يومين من نشاط الرياح على جميع الأنحاء.

وتوقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن تستمر الأمطار على مدار اليوم على أن تقل فرص سقوطها اعتبارًا من ظهر السبت، لتقتصر عقب ذلك على السواحل الشمالية.

وعن نشاط الرياح ودرجات الحرارة، قال شاهين، إنه من المنتظر هدوء سرعة الرياح بحلول مساء اليوم الجمعة، على أن تعتدل غدًا على معظم الأنحاء، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة الملحوظ يرجع إلى زيادة نشاط الرياح، متوقعًا أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا اعتبارًا غدًا.