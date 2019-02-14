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    وزير النقل يبحث مع السفير الياباني التعاون في مجال مترو الأنفاق

    09:49 م الخميس 14 فبراير 2019
    وزير النقل يبحث مع السفير الياباني التعاون في مجال مترو الأنفاق

    لقاء وزير النقل بالسفير الياباني

    كتب- أحمد نجيب:

    التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ماساكي نوكي السفير الياباني بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والدكتور أحمد فودة رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

    ناقش الجانبان- خلال الاجتماع- كل ما يتعلق بالخط الرابع لمترو الانفاق، وسبل دفع المباحثات الخاصة به خاصة مع تنفيذ الحكومة المصرية مخطط لاستكمال شبكة خطوط المترو بالقاهرة الكبرى لدورها الهام في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم.

    يذكر أن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمناطق حدائق الأهرام وعمارات النصر والمتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم وميدان الجيزة والروضة، والملك الصالح، وتنتهي بحديقة الفسطاط.

    مترو الأنفاق وزير النقل هشام عرفات السفير الياباني

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