الوفد يعلن تفاصيل الاحتفال بمئوية ثورة 1919

كتب- محمد نصار:

أشادت اللجنة المنظمة لاحتفالية مئوية الوفد وثورة 19 بنجاح مبادرة "الوفد مع الناس" في محافظة الجيزة وتسليم الشعلة إلى محافظة القاهرة لتقديم الخدمات للمواطنين والتواصل معهم لحل مشاكلهم بناء على تعليمات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب.

وأضافت اللجنة، في بيان، اليوم الخميس، أن المستشار بهاء أبوشقة، حرص على افتتاح مكتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين من خلال منظومة إدارية على أعلى مستوى من أجل ضمان توصيل صوت المواطن إلى المسئول والعمل على حلها وبالتعاون مع نواب حزب الوفد في البرلمان، وجريدة الحزب.

وأكدت اللجنة، أنه تم الاستقرار على تنظيم احتفالية ثورة 19 في قاعة المنارة يوم السبت الموافق 9 مارس 2019، مشيرة إلى أنه جاري توجيه الدعوات إلى الشخصيات العامة والضيوف لحضور هذة الاحتفالية المصرية الوطنية.

يذكر أن اللجان النوعية لحزب الوفد عقدت اجتماعًا أمس برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب، والمهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، وبحضور رؤساء اللجان النوعية لمناقشة تنظيم احتفالية ثورة 1919.