السيسي يغادر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

كتب - طه عبيد:

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، متوجها إلى مدينة ميونخ الألمانية؛ تلبية للدعوة الموجهة له للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام ٢٠١٩.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم.

ويلتقي بالمؤتمر، المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها.

وأضاف راضي، أن الرئيس يطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.