رئيس مجلس الأمة الكويتي يغادر بعد مشاركته باجتماع البرلمان العربي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، الشيخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي، عائدا الي الكويت بعد مشاركته في اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية بناء على دعوة من رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى فى كلمته أمام جلسة استماع البرلمان العربى المخصصة للسودان التى عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدماً فى برامج التنمية فى قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادى والمعيشي للشعب السوداني.

ودعا رئيس البرلمان العربى، من يرغب من رؤساء البرلمانات والوفود العربية البرلمانية المشاركة لتوقيع بيان التضامن مع جمهورية السودان والذي سيصدر فى نهاية هذه الجلسة.

وقال أن البرلمان العربى يعقد هذه الجلسة تقديراً ودعماً للسودان وشعبه الكريم، ولدعم مطلب جمهورية السودان العادل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ عام 1993م.​