مدبولى يستمع لأفكارطلاب أكاديمة النقل البحري عن تطوير الكورنيش والمنطقة الأثرية



كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقون، ومحافظ أسوان، مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان (فرع جنوب الوادي)، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، ورافقهم اللواء اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الأكاديمية، خلال جولة بها شملت عدداً من الفصول والمعامل، وتعرف على ما تضمه الأكاديمية من أحدث معامل تكنولوجية، والفرص المتاحة لتنمية المهارات الشخصية من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وبحسب بيان، تمت الاشارة الى ان فرع الاكاديمية بأسوان تم انشاؤه عام 2006 انطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية للوصول بخدماتها التعليمية المميزة لأبناء مصر بالجنوب، ويتمتع فرع جنوب الوادى بخصم ٥٠% دعم من الأكاديمية لأبناء الصعيد؛ وهو ضمن 8 فروع للاكاديمية البحرية في انحاء الجمهورية، وكانت أول دفعة تخرجت من فرع الأكاديمية بأسوان عام 2010 .

ويدرس بفرع الأكاديمية بأسوان نحو 1400 طالب، في 5كليات هي: الهندسة والتكنولوجيا؛ الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، النقل الدولي واللوجستيات، اللغة والإتصال، الإدارة والتكنولوجيا، والآثار والتراث الحضاري.

ودخل رئيس الوزراء إحدى المحاضرات، وسأل عن مضمونها، فأجابت المُحاضرة، بأنها عن التراث الثقافى، وعلاقته بالتنمية الحضرية، فقال الدكتور مصطفى مدبولى إن رسالة الماجستير الخاصة به عن التراث الحضري، وسأل الطلاب الحاضرون من أى محافظة هم، فأكدوا أنهم من عدد من محافظات الصعيد.

وقال رئيس الوزراء للمحافظ: يجب الاستفادة من الأكاديمية والجامعة، وما بها من خبرات لتطوير المحافظة، فهذه المؤسسات التعليمية بمثابة مكاتب استشارية مجانية لكل محافظ، وأى مشروع من الممكن التعاون معهم فيه، كما استمع مدبولى إلى عدد من الأفكار التى طرحها الطلاب بشأن تطوير كورنيش المحافظة، والمنطقة الأثرية، والسوق السياحية وغيرها، وكلف بدراستها.