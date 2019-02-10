"مخالفة جسيمة".. الصحة تحظر شراء المرضى للمستلزمات الطبية بالمستشفيات (مستند)



كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة قرارًا يُشدد على حظر تكليف المرضى أو ذويهم بشراء أي مستلزمات طبية خلال علاجهم بالمستشفيات التابعة للوزارة، معتبرة ذلك "مخالفة جسيمة تستوجب المسائلة القانونية".

ووجهت وزيرة الصحة هالة زايد، بالتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأصدر اللواء سيد الشاهد، مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية والإدارية، توجيهًا إلى مسؤولي الهيئات والمراكز الطبية، ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات؛ بالمتابعة المستمرة مع التموين الطبي لصرف الحصص المخصصة لكل جهة من المستلزمات الطبية.

وشدد "الشاهد" على توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية من المستلزمات الطبية غير الواردة ضمن مُكملات مناقصة برلين أو عملية الشراء الموحد، وكذلك التأكيد المستمر على تأمين أرصدة المستلزمات الطبية بالجهات مُقدمة الخدمة الطبية التابعة لوزارة الصحة.

ومناقصة برلين هي مناقصة قامت بها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية من الخارج، بمناقصة موحدة عالمية بأسعار مخفضة، بدلا من قيام المستشفيات وهيئات وزارة الصحة المختلفة بشراء مستلزمات كل منها بمفرده بأسعار باهظة تتسبب في إهدار المال العام.

ووجه مساعد وزيرة الصحة بتدبير الاحتياجات العاجلة والضرورية غير المتوفرة بالجهات مقدمة الخدمة الطبية بغض النظر عن كونها مُدرجة أو غير مُدرجة بمكملات مناقصة برلين أو عملية الشراء الموحد التي أجريت بشرم الشيخ.​