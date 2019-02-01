اتحاد كتاب مصر يكرم قامات أدبية في مؤتمر "عالمية اللغة العربية"

القاهرة (أ ش أ)

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الجمعة، عن تكريم عدد من القامات الأدبية في ختام مؤتمر حول "عالمية اللغة العربية"، الذي عقد برئاسة الناقد الأدبي الدكتور أحمد درويش.

ونظم المؤتمر لجنة حماية اللغة العربية برئاسة الشاعر السيد حسن، ولجنة العلاقات الدولية برئاسة الشاعر أشرف الخطيب.

وأوضح بيان، أصدره اتحاد أدباء مصر، أن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد، كرم عددًا من القامات الفكرية المصرية والعربية، بالإضافة إلى توزيع شهادات التخرج على المتميزين في ورشة الإلقاء، وورشة الإبداع ومهارات اللغة العربية، اللتين أقامتهما لجنة حماية اللغة العربية.

وناقش المؤتمر 3 محاور رئيسة حول اللغة والأدب والهوية، واللغة والتعريب والترجمة، والأدب العربي المحكي مثل الأدب البدوي.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من النقاد والمفكرين والمبدعين منهم الدكتور أحمد فؤاد باشا، والدكتورة فايزة سعد، والدكتور مجدي يوسف، والدكتور خالد فهمي، والدكتور وائل الصعيدى، والشاعر شرقاوي حافظ، والفنان أبو الفتوح البرعصي، والأديبة والإذاعية أحلام أبو نوارة.