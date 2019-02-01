25 كتابا حول القرآن الكريم وتفسيره في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

القاهرة - أ ش أ:

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب وجبة دسمة من المؤلفات القيمة حول القرآن الكريم وتفسيره، بأقلام عدد من كبار علماء الأزهر الشريف، تضم 25 كتابا، تُعرض في عدة أركان من الجناح، منها ركن هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ومجلس حكماء المسلمين.

وتتناول هذه الكتب عددًا من الدراسات حول القرآن الكريم، كإعجاز القرآن، والدفاع عنه، ومنهجه في بناء المجتمع، ومنهجه في التربية، ومناهج تفسيره، إضافة إلى عدة تفاسير مختلفة للقرآن الكريم.

ومن أهم هذه الكتب: شريعة القرآن الكريم من دلائل إعجازه، للشيخ محمد أبو زهرة، والتفسير ورجاله، للشيخ محمد ابن عاشور، وبحث في ترجمة القرآن وأحكامها، للإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي، والقرآن والقتال، للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، ومنهج القرآن في بناء المجتمع، للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، ودفاع عن القرآن، للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي، وخطوات التفسير البياني للقرآن الكريم، في جزءين، للأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي.

ومن هذه المؤلفات أيضا: دراسات عن القرآن الكريم، للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، وأزمات الإنسانية والحل القرآني، للأستاذ الدكتور طه جابر العلواني، والإسرائيليات في التفسير والحديث، للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي، والقرآن في التربية الإسلامية، للشيخ نديم الجسر، وحول إعجاز القرآن، للأستاذ الدكتور علي العماري، والمختار من التفسير القرآني، للأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي، وفي رياض القرآن، للشيخ محمد عبد اللطيف السبكي.

كما يضم الجناح كتب: تيسير معاني القرآن في أجزائه الثلاثين، للدكتور محمد المختار محمد المهدي، والحب في القرآن الكريم، للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، والنبأ القرآني والمقولات الأساسية في التاريخ، للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، والقراءات الجديدة للقرآن بدعة العصر، للأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، والتفسير الواضح، في ثلاثة مجلدات، للشيخ محمد محمود حجازي، من علماء الأزهر الشريف، وتيسير التفسير للقراءة والفهم المستقيم، في ثلاثة مجلدات، للشيخ عبد الجليل عيسى، من علماء الأزهر الشريف، وإنصاف القرآن من خصومه، لعبد الحميد الرومي، من علماء الأزهر الشريف، والمنهج القويم في تفسير آيات الذكر الحكيم، للشيخ عبد الغني عوض الراجحي، من علماء الأزهر الشريف، وفكرة التوحيد في القرآن الكريم، لأبي الوفا المراغي، من علماء الأزهر الشريف، وتفسير القرآن الكريم .. الأجزاء العشرة الأولى، للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت.

ولم يغفل جناح الأزهر عن تقديم إصدارات للطفل حول القرآن الكريم، فقدم لهم، سلسلة تحت عنوان: "من القصص القرآني"، تتضمن مجموعة متنوعة من القصص القرآني المناسب للأطفال واضعًا أمامهم أعلى المثل وأسمى النماذج ليكونوا لهم قدوة، ومن أبرز هذا القصص، قصة يوسف عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، قصة سليمان عليه السلام، قصة أيوب عليه السلام، وصايا لقمان لابنه.