مجلس الوزراء ينفي إخلاء "مثلث ماسبيرو" دون تعويض سكانه

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إخلاء الحكومة لمنطقة "مثلث ماسبيرو" وطرد سكانها دون تعويض.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي نفت تلك الأنباء تماماً ، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لطرد أهالي منطقة مثلث ماسبيرو دون تعويض المقيمين بها، مُوضحة أنه قبل إزالة أي عمارة أو منزل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وتشمل : (التعويض المادي- سكن بديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وهذا ما حدث بالفعل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عدم نشر أخبار أو تقارير غير صحيحة، لا تمت للواقع بصلة، خاصة في مثل هذه القضايا والملفات الجماهيرية، حتى لا تحدث بلبلة بين المواطنين.