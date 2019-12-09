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المتحدث العسكري ينشر فيديو للقاء وزير الدفاع ونظيره بـ"الجبل الأسود"

06:49 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
المتحدث العسكري ينشر فيديو للقاء وزير الدفاع ونظيره بـ"الجبل الأسود"

لقاء وزير الدفاع ونظيره بالجبل الأسود

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية للعقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث الرسمى للقوات المسلحة المصرية فيديو اللقاء الثنائى بين الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ونظيره وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود.

والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بريدراج بوسكوفيتش وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، والوفد المرافق له، حيث اجريت لهم مراسم رسمية بمقر وزارة الدفاع عزف الموسيقات العسكرية لكلا البلدين .

وأكد "الرفاعي"، أن الزيارة الرسمية تستغرق يومين، وعقب مراسم الاستقبال، عقد الوزيران لقاءً موسعاً تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب الفريق أول محمد زكي عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون العسكري مع القوات المسلحة المصرية، مشيداً بدور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

تامر الرفاعى القوات المسلحة المصرية محمد زكى جمهورية الجبل الأسود

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