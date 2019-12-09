مداخل بديلة للقادمين من القاهرة والسويس.. الغيطي: غلق مدخل مدينة الشروق 3

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم غلق مدخل مدينة الشروق رقم 3، والواقع على طريق (القاهرة - السويس)، وذلك للأعمال الجاري تنفيذها بكوبري مدخل السويس رقم 3، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بطريق (السويس – القاهرة)، ونظرًا لتعارض الدخول والخروج للمدينة مع المدخل المذكور.

وأضاف الغيطي، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم التنسيق وغلق المدخل في الاتجاهين (دخول - خروج)، للتمكن من تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، وإعادة فتحه عقب الانتهاء من الكوبري، موضحًا أنه على سكان ورواد المدينة القادمين من القاهرة الدخول من مدخل رقم 1، وعلى القادمين من السويس الدخول من مدخل رقم 2، والخروج من المسارات البديلة.

وأهاب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بمستخدمي الطريق توخي الحذر وتهدئة السرعة لحين الانتهاء من أعمال التطوير حرصًا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية.