برلماني يشيد بـ"الوزير".. ويطالب الوزراء بعدم صرف أرباح للشركات الخاسرة

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية، بتأكيد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأنه لن يسمح بصرف أرباح للعاملين بأي شركة خاسرة من شركات الوزارة ولن يحصل على أرباح إلا للشركات التي تحقق أرباحًا فعلية.

وطالب "أبوجاد"، في بيان اليوم، من جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة السير على خطى الفريق كامل الوزير، بعدم صرف أرباح لأي شركة خاسرة وضرورة الإعلان عن ذلك بكل وضوح وشفافية، مؤكدًا أن ذلك الموقف سيكون حافزًا ودافعًا قويًا لجميع رؤساء الشركات في جميع مؤسسات الدولة وعلى مستوى الجمهورية لتحويل شركاتهم الخاسرة إلى رابحة خلال سنوات قليلة.

وقال الأمين المساعد للشئون البرلمانية، إنه من العيب والعار أن تكون هناك شركات وهيئات اقتصادية خاسرة بمليارات الجنيهات ونجد رؤساءها، وأعضاء مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية يحصلون على عشرات الملايين من الجنيهات كحوافز وأرباح.

وتسائل: من الذي يرضى لنفسه الحصول على هذه الملايين وإدارته للشركات فاشلة؟، وجعلت معظم الشركات تسحب على المكشوف لصرف الأرباح والحوافز لهذه القيادات التي كانت سببًا في الخسائر والديون والقروض المتراكمة على الشركات الخاسرة بسبب سوء الإدارة داخلها.