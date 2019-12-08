الإسكان: نجحنا في منع ظهور المناطق العشوائية في المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان نجحت في منع ظهور المناطق العشوائية في المدن الجديدة.

وأضاف "عباس"، خلال مؤتمر "مدن المستقبل في مصر"، اليوم الأحد، أنه من المقرر الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة مطلع 2020، لافتا إلى أنه يتم توفير وحدات للمضارين من هذه المناطق وإعادة إنشاء المنطقة بالكامل.

وأوضح "عباس" أن منطقة ماسبيرو أكبر منطقة غير مخططة داخل القاهرة، ويتم إعادة تطويرها حاليًا لتتناسب مع تواجدها في قلب القاهرة، وكذلك منطقة عين الصيرة وإعادة تخطيطها والاستفادة منها، وتم إنهاء أعمال تطوير بنسبة 70%.