بالأسعار والشروط.. الإسكان تطرح شقق سكنية استثمارية بمحافظتين

كتب محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الشقق الاستثمارية في محافظتى بورسعد ودمياط، على أن يبدأ التقديم للحجز يوم 15 ديسمبر المقبل.

وينشر مصراوي الأسعار والمساحات الخاصة بالوحدات السكنية الاستثمارية وطريقة التخصيص، والتي جاءت على النحو التالي:

مواصفات وأسعار الوحدات:

الوحدات عبارة عن 3 غرف وصالة تصل مساحتها لـ 120 متر وحتى 146 في محافظة بور سعيد، و105 متر وحتى 120 في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التفيذ خلال 36 شهرًا.

وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألف على أن يكون مقدم الحجز 135 ألف، وفي دمياط الوحدة الـ120 مترا بحر يتراوح بين 800 ألف وحتى 850 ألف، والوحدات الـ105 مترا بـ540 ألف وحتى 605 ألف، بينما يصل مقدم الحجز لـ130 ألف جنيه، و90 ألف للوحدات الـ105 متر.

شروط الحجز:

يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

يتم التسجيل والحجز ممن خلال الموقع الإلكتروني.

يجوز للمتقدم حجز اكثر من وحدة في نفس المشروع أو باسم الزوجة أو الأوراد.

تخصيص ؤقم الوحدة ورقم العمراة يكون عن طريق القرعة الإلكترونية العشوائية.

طريقة الحجز:

يبدأ شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد ابتداء من يوم 15 ديسمبر الجاري ولمجة شهر من مكاب البريد بمحافظة دمياط وبور سعيد والقاهرة البرى والإسكندرية، مقابل مبلغ 300 جنيه.