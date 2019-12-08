"بكاء وتحدي ومكالمة مع الرئيس فجرًا".. أبرز تصريحات كامل الوزير في حواره مع موسى

القاهرة - مصراوي:

قال الفريق كامل الوزير؛ وزير النقل، إنه سعيد بفرحة الشعب المصري بتسلُّم الجرارات الجديدة، قائلًا: "نسابق الزمن من أجل سكة حديد جديدة ومتطورة دون حوادث؛ السكك الحديدية بدأت تخرج من الإنعاش إلى مرحلة الإفاقة"، مضيفًا:" لدينا مشكلات متراكمة منذ 100 عام تقريبًا، ولم تُحل".

وأوضح الوزير، خلال حواره عقب وصول جرارات السكك الحديدية الحديثة، والذي عرضه برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" أمس السبت، أن الجرارات الجديدة لها أهمية كبيرة للسكك الحديدية وللمواطن؛ إذ بدأنا منذ 7 أشهر في عمل إجراءات عامة وسريعة، معقبًا: "فور أن توليت المسؤولية جلست مع العاملين بالسكك الحديدية، وعودة الثقة إليهم كانت أهم شيء".

يُذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد استقبل الخميس الماضي، أول دفعة من الجرارات الأمريكية الجديدة التي وصلت ميناء الإسكندرية وعددها 10 جرارات ضمن التعاقد مع شركة "جنرال إلكتريك" لتصنيع وتوريد 100 جرار جديدة.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم تدريب عدد من السائقين على الجرارات الجديدة في أمريكا، متابعًا: "الجرارات الجديدة ستعيد إلى السكك الحديدة قوتها وهيبتها، فهي تخدم البسطاء؛ وهو ما يحدث نقلة جديدة للمصريين.. لدينا 800 جرار بالسكة الحديد منها 400 جرار معطل على الأقل".

وأكد "الوزير" إنه ملتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه أمام المصريين والرئيس السيسي، بتطوير السكك الحديدية؛ "الوعد قائم بمجهودنا كلنا.. الرئيس كلفني وألزمني بهذا الالتزام، ونعد بأن تكون سكك حديد آمنة ومتطورة ونظيفة ويكون المواطن سعيدًا بها".

ونوه وزير النقل، أن الجرارات الجديدة سيكون بها زحف؛ كي يتم ركنها دون وقف الخط وتعطيله، مشيرًا إلى أن الجرارات الجديدة يمكن استخدامها في نقل البضائع؛ حيث إن قوة الجر تبلغ نحو 4000 حصان، ويمكنه جر عربات البضائع حتى 60 قاطرة، منوهًا بأن شحنة الجرارات الأمريكية تم استلامها بعيوبها في عام 2009 ولم ندخل عليها أي تعديلات فنية؛ مشيرًا إلى أن الجرارات الأمريكية الجديدة ملائمة فنيًّا للسكة الحديد في مصر، وأن الجرارات الحديثة تم تصميمها بناء على المواصفات المصرية، والمهندسين المصريين كانوا يتابعون التصنيع لحظة بلحظة.

وتابع وزير النقل بأن هناك 30 جرارًا جديدًا جاهزة للشحن إلى مصر، ويتم التفتيش عليها حاليًّا من المهندسين المصريين الموجودين بأمريكا؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وستدخل الجرارات الجديدة في الخدمة بقطارات تضم عربات حديثة في 30 يونيو القادم.

واسترجع كامل الوزير حديثه وقت إعلان ترقيته إلى رتبة الفريق، وإعلان الرئيس السيسي توليه وزارة النقل، قائلًا: "تحدثت وقلت: الأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان، كنت أعني هذه الكلمات مثلما فهمها الناس، والكلام اللي وراهم وتفسيرهم كلام كبير وقلت وقتها في مذكراتي هكتب كلام كتير جدا عن هذا الرجل اللي يستاهل حاجات كتير جدا".

وواصل: "الرئيس يعمل لأن العلاقة القوية بينه وبين ربه ومصلحة شعبه تحركه، هو في عمل مستمر لو استدعت المصلحة يكون صاحي 24 ساعة سيفعل".

وقال: الرئيس "يفكر في مصلحة شعبه ووطنه منذ أن كان وزيرًا للدفاع وهذا هو المعلن بل كان يفكر قبل ذلك.. المشكلة تمر أمامه مش زي أي حد، ياخد الموضوع يحلله ويفكر فيه وإزاي نتلافى المشكلة وإزاي تكون مصر غنية وبها مشروعات عملاقة".

وعن مشورعه حفر أنفاق بورسعيد قال المهندس كامل الوزير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ مشروع الجلالة في مارس 2014 قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهو يعمل من أجل تقدم مصر وكل المؤسسات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان أول مَن وضع قدمَيه على أرض الجلالة في التاريخ.

وأكد الوزير، أن الرئيس السيسي وفَّر كل الاحتياجات من أجل حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد، موضحًا أنه كان يتم التفكير في كيفية تقليل وقت حفر قناة السويس من 3 سنوات إلى عامين ولم نفكر في عام واحد.

وأشار وزير النقل إلى أنه في الظروف الطبيعية كان من المقرر حفر قناة السويس في مدة من 4 إلى 5 سنوات، والشعب المصري هو مَن دفع الأموال لحفر قناة السويس؛ من أجل النقل البحري للعالم كله.

وتابع الوزير بأن مشروع حفر الأنفاق في الإسماعيلية وبورسعيد عمل ضخم وكبير وأصعب من قناة السويس، والرئيس السيسي اتخذ قرارًا بأن الأنفاق تتم بأيادٍ مصرية لأول مرة، منوهًا بأن الألمان حذَّرونا من العمل في حفر الأنفاق ببورسعيد بسبب صعوبة التربة، ولكننا عملنا بأقصى جهد ونجحنا.

وعن حفر أنفاق الإسماعيلية قال الفريق كامل الوزير، إن ماكينة حفر أنفاق الإسماعيلية تعطلت في أول يوم عمل، ما أصابه بصدمة كبيرة.

وأضاف "مع ناتج الحفر كان طالع الفايبر، راح على محطة فصل المكونات قفل المصافي الخاصة بالماكينة، وتعطلت في أول يوم، وصعبت عليا نفسي وبكيت من الصدمة لأن الناس تعبانة في الشغل".

وواصل: "فجر هذا اليوم، لقيت الرئيس (السيسي) بيتصل بعد صلاة الفجر وكان يتابع معنا لحظة بلحظة، لما لقاني زعلان قالي: زعلان ليه؟ وحياة دموعك يا كامل ربنا هيوفقنا وهننجح، وفعلا ربنا وفقنا بإصرارنا وعزيمنا ".