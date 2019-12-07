وزيرة البيئة للمحافظين الجدد: "المخلفات" ليست ثروة

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال ورشة عمل نظمتها التنمية المحلية للمحافظين الجدد، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة.

واستعرضت فؤاد، المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة المستهدف تطبيقه في المحافظات والذي تم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية، فضلًا عن جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة والتي تتضمن تجهيز البنية التحتية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن دور الوزارة يتمثل في جهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال التخطيط والرصد والرقابة والدعم الفني لكافة أشكال المخلفات، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد مشروعًا قوميًا يستلزم التعاون والتنسيق بين كافة الجهات، مضيفة أن الإدارة العامة لمنظومة المخلفات تختص بكل دولة طبقًا لظروفها وطريقتها المحلية في التنفيذ.

واستعرضت الوزيرة، أهم عوائد المنظومة وعملية المتابعة والرصد، مشيرة إلى أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويًا حوالي 26 مليون طن في كل محافظات الجمهورية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض، متابعة: "الموضوع ببساطة أن ما يتم جمعه ماديًا من تدوير المخلفات يتم ضخه مرة أخرى في المنظومة للحفاظ على استدامتها".

وتأتي هذه الورشة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث شارك فيها الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محمود، محافظ مطروح، اللواء أشرف غريب الديريدي، محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية.

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