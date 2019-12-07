"سياحة النواب" تنظم زيارة ميدانية لمتابعة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

كتب - أحمد علي:

قال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة من المشروعات التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية خاصة في ظل وجود العديد من المواقع السياحية التاريخية المسيحية التي يمكن الاستفادة منها في رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء داخل مصر، والتي تلقى اهتماما بالغا لملايين المسيحيين في العالم.

وأشار إلى أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مشروع قومي يمكن من خلاله النهوض بقطاع السياحة وإرسال رسائل أمن للعالم الخارجي ودعم هذا المشروع الهام وتسليط الضوء عليه وبذل كثير من الجهد لإظهاره في أحسن صورة لما له من أهمية في تحسين الصورة الذهنية للمنتج السياحى المصرى عالميًا، باعتباره منتجًا سياحيًا متفردًا وشديد التميز.

وقال إن مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تطوير نقاط مسار العائلة المُقدسة أمر ضروري لتوفير الخدمات التي سيحتاجها السائح خلال رحلته، والتنمية المتكاملة وعملية تطوير النقاط الـ25 بمسار العائلة المُقدسة بالإضافة لوضع خطة متكاملة لهذه النقط كمسار متكامل ليصبح مشروعًا قوميًا.

وشدد على أهمية خلق مساحات محيطة بالمناطق الأثرية تُطرح بها مشروعات استثمارية لخدمة السياح، وتشجيع الاستثمار الخارجي في المنطقة بطرح مشاريع إنمائية، لافتًا إلى أنه سيتم عمل دراسة جدوى لحجم الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص ونصيب الدولة والإيرادات المُتوقعة وحجم السياح.

وأعلن أن هناك زيارات ميدانية للجنة خلال الأيام المقبلة، وتشمل محافظة المنيا وأسيوط لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير لمسار العائلة المقدسة، ومدينة مرسى علم للوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، بالإضافة إلى منطقة نبع الحمراء بوادي النطرون لمتابعة الاستعدادات لرحلة العائلة المقدسة.

وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية 2020، ومن ثم طرح فرص الاستثمارات عبر كراسات الشروط والمتعلقة بالخدمات التي يمكن أن تخدم تلك المناطق السياحية، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من تلك الإجراءات سيتم تسجيل فيلم ترويجي عن رحلة العائلة المقدسة وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات.

وأكد عمرو صدقي، أن اللجنة تتابع مع كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالمشروع للوقوف على آخر التطورات خطة العمل المعنية بالمراحل والأهداف للانتهاء من تطوير 25 موقعًا أثريًا تتضمن المناطق الآثرية التي سارت وعاشت فيها العائلة المقدسة بالمحافظات خلال رحلتها لمصر وكذلك تتابع اللجنة مع وزارة التنمية المحلية بشأن الانتهاء من بعض المشروعات الخاصة بالصرف الصحي، وكذلك متابعة كافة نقاط المسار بشكل دوري.