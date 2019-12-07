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غدا.. البيئة توقع وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

03:32 م السبت 07 ديسمبر 2019
غدا.. البيئة توقع وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

الدكتور ياسمين فؤاد

القاهرة- أ ش أ:

توقع وزارة البيئة غدا الأحد على وثيقة المرحلة الثالثة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر (UNDP) راندا أبو الحسن؛ وذلك بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.

وتأتي المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا؛ استكمالا لما تم إنجازه في المرحلتين السابقتين في المحافظة، حيث تعتمد المرحلة الثالثة على توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا وزيادة قدرتها عن طريق الخطة الشاملة لتطوير ودعم المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.​

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ياسمين فؤاد وزارة البيئة المنيا محمود شعراوي

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