الكنيسة: مصرع راهب وإصابة آخر من دير الأنبا بيشوي في حادث سير
كتب- مصطفى علي:
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الجمعة، مصرع راهب وإصابة آخر من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عقب تعرضهما لحادث سير، بسيارتهما الخاصة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.
وقالت الكنيسة في بيان إعلامي لها: "تعرض الراهب القمص أوغريس الأنبا بيشوي، والراهب القمص بنيامين الأنبا بيشوي، لحادث سير أثناء سيرهما بسيارتهما الخاصة على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، ما أدى لنياحة (مصرع) القمص أوغريس، بينما يرقد القمص بنيامين في الرعاية المركزة بمستشفى الأنجلو للعلاج".
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