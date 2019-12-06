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الكنيسة: مصرع راهب وإصابة آخر من دير الأنبا بيشوي في حادث سير

10:44 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
الكنيسة: مصرع راهب وإصابة آخر من دير الأنبا بيشوي في حادث سير

دير الأنبا بيشوي

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الجمعة، مصرع راهب وإصابة آخر من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عقب تعرضهما لحادث سير، بسيارتهما الخاصة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

وقالت الكنيسة في بيان إعلامي لها: "تعرض الراهب القمص أوغريس الأنبا بيشوي، والراهب القمص بنيامين الأنبا بيشوي، لحادث سير أثناء سيرهما بسيارتهما الخاصة على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، ما أدى لنياحة (مصرع) القمص أوغريس، بينما يرقد القمص بنيامين في الرعاية المركزة بمستشفى الأنجلو للعلاج".

دير الأنبا بيشوي حادث سير مصرع راهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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