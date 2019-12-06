بينها رفع أسعار تذاكر القطارات.. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

مواطن يعثر على كشف أثري "مهم".. والشرطة تلقي القبض عليه (صور)

كتب – أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، وزيادة أسعار تذاكر القطارات بدايةً من يناير 2020، إقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 10 شائعات هذا الأسبوع:

"2100 جنيه للاشتراك بالتأمين الصحي"

قالت هيئة التأمين الصحي الشامل، إنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن لـ2100 جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأكدت الهيئة، أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهري لن يتجاوز الـ 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحدد تكلفة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الجديدة

إغلاق ورش الرخام بشق الثعبان

أكدت محافظة القاهرة، أنه لا صحة لإغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة "شق الثعبان" وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب.

وقالت المحافظة، إنه يتم حالياً تقنين أوضاع الورش والمصانع المتواجدة بمنطقة "شق الثعبان" لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك تزامناً مع خطة تطوير المنطقة وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية، بهدف زيادة فرص تصدير المنتج المصري، دون إلحاق أي أضرار بأصحاب الورش.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن غلق ورش "شق الثعبان" لصالح أجانب

إنشاء اتحاد جديد للتجاريين

قالت نقابة التجاريين، إنه لا صحة على الإطلاق لإنشاء أي اتحاد بديل لنقابة التجاريين.

وأكدت النقابة، أنها هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين.

وأشارت النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، مهيبة بالتجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي إنشاء اتحاد جديد للتجاريين

سور خرساني بكورنيش الإسكندرية

قالت محافظة الإسكندرية، إنه لا توجد أي نية لإقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية.

وأوضحت المحافظة، أن ما تم وضعه فقط عبارة عن تشوينات مؤقتة لـ"بلوكات" من أجل سد فجوات تحت طريق الكورنيش، دون إقامة أي أسوار، وذلك ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه حالياً أمام مجمع المحاكم بالمنشية من أجل حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش ومحطة الرمل بمنطقة المنشية من الغرق بفعل التغيرات المناخية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء إقامة سور خرساني بكورنيش الإسكندرية

نظام امتحانات أولى ثانوي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي وفقاً لنظام "البوكليت" أو "البابل شيت".

وأضافت الوزارة، أن نظام البوكليت يتم تطبيقه على الصف الثالث الثانوي فقط، بينما يطبق نظام "البابل شيت" على طلاب الجامعات فقط، مُشيرةً إلى أن امتحان الصف الأول الثانوي سيتم إجراؤه ورقياً هذا العام.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن نظام أسئلة الامتحانات سيكون هو "الاختيار من متعدد" في كل المواد، عدا مواد اللغات وسيكون بها أسئلة مقالية قصيرة إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد.

لمزيد من التفاصيل: بيان حكومي بشأن نظام امتحانات أولى ثانوي

غلق شركتي "قها وادفينا"

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا صحة لغلق شركتي "قها وادفينا" للصناعات الغذائية وتسريح العاملين بهما، لصالح الشركات المستوردة.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم وضع خطة استراتيجية لتطوير بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركتا "قها وادفينا"؛ بهدف تعزيز قيمة "المنتج الوطني" في السوق المحلي والدولي، وزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة الفرص التصديرية، وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين مع الحرص على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي غلق شركتي "قها وادفينا" وتسريح العاملين بهما

توجيه أموال الأوقاف لمشروعات العاصمة الإدارية

قالت وزارة الأوقاف، إنه لا صحة على الإطلاق لتوجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو توجيهها إلا في الأغراض المخصصة لها.

وشددت على أنه لا يمكن التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف، وبتطبيق شروط الواقفين، باعتبار أن الوقف ملك لأصحابه.

وقال البيان إن هيئة الأوقاف المصرية تعمل على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لتوجيه أموال الأوقاف لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية

تراجع الحكومة عن إعادة أهالى ماسبيرو

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إعادة أهالي ماسبيرو إلى المنطقة بعد تطويرها.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة عقب الانتهاء من إقامة وحداتهم السكنية، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة للسكان الذين رفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة، ومسكن آمن للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم عرض 3 بدائل على أهالي المنطقة، وتشمل: (التعويض المادي- سكن بديل بالأسمرات أو بإحدى المدن الجديدة- العودة إلى المنطقة بعد التطوير).

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: إعادة بعض أهالي ماسبيرو إلى المنطقة بعد تطويرها

زيادة في أسعار الأرز

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد زيادة في أسعار الأرز سواء المعروض بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي المنتشرة بباقي المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى استقرار أسعار الأرز، إذ يتراوح سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية بين 7 إلى 8 جنيهات، كما تم تخفيض أسعار الأرز ببطاقات التموين، مُشددةً على أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز كافٍ وأمن.

لمزيد التفاصيل: الحكومة تنفي زيادة أسعار الأرز: خفضنا 4 سلع بالتموين

زيادة أسعار القطارات يناير المقبل

قالت وزارة النقل، إنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها؛ تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه يتم حالياً الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد هيئة السكة الحديد، واستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر، وذلك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار القطارات يناير المقبل