"الفنية العسكرية" تفوز بالمسابقة الدولية للمواد المركبة في روسيا

كتب - محمد سامي:

شاركت الكلية الفنية العسكرية -بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا- في المنتدى الدولي لعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة، والذي عقد بجامعة باومان الروسية خلال المدة من 17 إلى 23 نوفمبر الماضي، وحصد فريق طلبة الكلية الفنية العسكرية المركز الأول في المسابقة من بين 24 فريقًا يمثلون 13 جامعة و8 مؤسسات صناعية حول العالم.

كما حصل الفريق على كأس التميز والمركز الأول في جميع المراحل النظرية والعملية للمسابقة متفوقًا على جميع المنافسين من الجامعات الأخرى، وسط إشادة واسعة من القائمين على المسابقة من الجانب الروسي.

يأتي ذلك في إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة وسعيها الدائم لتحديث المنظومة العلمية والبحثية بالكليات والمعاهد العسكرية المختلفة لتخريج جيل قادر على استيعاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة الهائلة.

وحرصت الكلية الفنية العسكرية على الإعداد والتأهيل الجيد للمشاركين حيث خضعوا لدورة تدريبية لرفع مهاراتهم في مجال استخدام تقنية الواقع الافتراضي (virtual Reality) المستخدمة هذا العام في المسابقة داخل جامعة باومان الروسية.

كما أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار بقدرات الفريق المصري المشارك في المسابقة والذي حصل على المركز الأول وأسهم في رفع علم مصر عاليًا وسط مشاركة عدة فرق من مختلف دول العالم.

يذكر أن الكلية الفنية العسكرية تعقد مسابقة محلية في مجال المواد المركبة سنويًا تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يحقق أقصى استفادة في مجال تصنيع المواد المركبة وبناء بيئة علمية بين الطلاب للعمل بشكل جماعي ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية الفنية العسكرية وباقي الجامعات العالمية وتعزيز مهارات القيادة وبناء فريق عمل متجانس قادر على استيعاب واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.