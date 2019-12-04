محافظ القاهرة: انتهاء تطوير سوق المواردي الشهر القادم بتكلفة 10 ملايين جنيه

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بسوق المواردي بالسيدة زينب والتي تقوم بها مديرية الإسكان بالمحافظة لتطوير وتحديث السوق مع إضافة محلات تجارية إضافية لمواجهة احتياجات المحافظة من المحلات.

وقال المحافظ، إن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة بتعظيم مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالفائدة على خدمة المواطنين ورفع كفاءة المنشآت التابعة لها، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير سوق المواردي ستنتهي خلال الشهر القادم بتكلفة تقارب 10 ملايين جنيه تشمل أعمال نقل مسار شبكة المرافق (مياه – صرف – كهرباء) خارج أرض المشروع ورفع كفاءة 109 محلات داخلية بمساحات مختلفة و7 محلات خارجية على شارع بورسعيد(بارتفاع دورين)، وكذلك رفع كفاءة أرضية الدور الأول ودورات المياه للدور الأرضي والدور الأول لخدمة العاملين بالسوق ومرتاديه وكذلك رفع كفاءة وترميم السلالم والممرات الداخلية المؤدية لمحطة مترو أنفاق السيدة زينب.

وطالب المحافظ، برفع كفاءة ساحة السيارات المرتبطة بالسوق لاستيعاب السيارات المترددة على المشروع ومحطة المترو وسكان المنطقة ومرتاديها والعمل على تحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تنظيمها لاستيعاب أكبر عدد من السيارات داخلها ومنع الانتظار نهائيًا بمحيط السوق وتحسين الطابع العمراني المحيط بالموقع، وتحسين الوصول من خلال إيجاد حلول مرورية تربطها بالمناطق المحيطة.

وأضاف عبدالعال، أن أجهزة الحي تتبع خطة تطوير في شتى المجالات وليست الأسواق فقط مؤكدًا أن الخطة تهدف لإعادة حي السيدة زينب كحي شعبي راقٍ يحتفظ بقيمه وعاداته ويتخلص من مظاهر العشوائية المفرطة التي طمست معالم شعبيته في السنوات الأخيرة كمكان يجمع بين التراث المادي وغير المادي .