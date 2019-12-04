في 8 محافظات وجاهزة للتسليم.. تعرف على الموعد النهائي لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

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كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12، يوم 12 ديسمبر الجاري، بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي توفير شقق جاهزة للتسليم الفوري في 8 محافظات.

ويتم حاليا سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق.

شقق الإسكان الاجتماعي تم تنفيذها على نموذج موحد في كل المدن وهي عبارة عن 90 مترًا (3 غرف وصالة) جاهزة للتسليم، بسعر موحد أيضًا 197 ألف جنيه، ويمكن التعرف على أماكن الشقق في 8 محافظات من هنا

وتمثلت شروط الحجز في التالي:

-الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه.

-الحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- لا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

خريطة المحافظات والمناطق التي سيتم طرح الشقق بها والتي جاءت على النحو التالي:

- محافظة الإسكندرية، في مدينة برج العرب الجديدة.

- محافظة الإسماعيلية، بمناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة).

- محافظة الشرقية، بمناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر).

- محافظة الدقهلية بمناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه).

- محافظة المنوفية بمناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا).

- محافظة كفر الشيخ بمناطق (مطوبس – فوة – قلين – الحامول – الرياض).

- محافظة الغربية، بمناطق (بسيون – سمنود – زفتى – كفر الزيات – المحلة).

- محافظة البحيرة، بمناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون).

ويمكن معرفة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الـ12 من هنا

ويمكن التعرف على طريقة التقديم الإلكتروني.. (اضغط هنا)

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