السبت.. لقاء موسعا لوزير السياحة والآثار مع مستثمري القطاع بشرم الشيخ

كتب – يوسف عفيفي:

يعقد الدكتور خالد وزير السياحة والآثار، بحضور محافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السبت المقبل، لقاء موسعا بمدينة شرم الشيخ، مع مستثمري وممثلي القطاع السياحي بالمحافظة للاستماع لهم والتعرف على العقبات التي تعوق سير العمل ومناقشة المقترحات والآراء التي تؤدي للنهوض بهذا القطاع الهام.

وبحسب بيان، يناقش الاجتماع أيضا، سبل التعاون بين المستثمرين وممثلي القطاع، وبين والوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، في ثاني جولة للوزير خارج القاهرة بعد توليه حقيبة السياحة والآثار.

واستقبل الوزير أمس، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير القطاع السياحي بجنوب سيناء والأعمال النهائية الخاصة بإنشاء متحف شرم الشيخ والذي من المقرر افتتاحه عام 2020.

كما التقى العناني، أيضا بمكتبه بمقر الوزارة بالجيزة، برؤساء اتحادات الغرف السياحية لبحث سبل الارتقاء بصناعة القطاع السياحي والأسس المثلى لآليات لتنظيم العمل، كما تم استعراض أهم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي ووضع المقترحات للتغلب عليها.