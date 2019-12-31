الإسكان تفتح باب الحجز لشقق سكن مصر ودار مصر بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية فتح باب الحجز لوحدات الدور الارضي والأخير في مشروع سكني مصر ودار مصر .

وأضافت وزارة الإسكان فن التقديم لشقق سكن مصر في مدن أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور بدر والمنصورة الجديدة بواقع 3156 شقة على أن يبدأ التسجيل يوم 2 يناير المقبل.

وشمل الطرح أيضا وحدات دار مصر في القاهرة الجديدة و6 6 اكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والسادات و15 مايو وبرج العرب الجديدة بواقع 2714 ويبدأ التقديم يوم 12 يناير المقبل.

كما سيتم طرح 221 وحدة ضمن مشروع سكني مصر في مدن الصعيد بالمنيا الجديدة وغرب ناصر مدينة ناصر غرب أسيوط، ويبدأ التقديم يوم 2 فبراير المقبل.

ويتم الحجز إلكترونيا كما يتم دفع مقدم حجز 50 ألف جنيه لكل الوحدات.