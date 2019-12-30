"الري": تنفيذ أعمال التطوير في 11684 فدانًا باستثمارات 205 ملايين جنيه

كتب- أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من قطاع تطوير الري حول ما تم إنجازه من أعمال التطوير خلال عام 2019، أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ري في مساحة 11684 فدانًا باستثمارات تقدر بحوالي 205 ملايين جنيه.

وذكر التقرير، أن مشروعات تطوير الري تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعي ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه واستخدام الطاقة الشمسية؛ للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد في عملية الري، وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمي المياه للمشاركة في إدارة المياه على زمامات محددة.

من جهته.. قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري "إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من العمليات الممولة من الاستثمارات المحلية، حيث إنه خلال عام 2019 بلغ إجمالي استثمارات الأعمال المنفذة 167 مليون جنيه لذمام 10 آلاف و338 فدانًا شملت استكمال تطوير المساقي الخصوصية على ترعة الصافورية في الشرقية، ومنطقة الوسط والمنايفة بمراحلها الأولى والثانية في كفر الشيخ والترعة الرئيسية في أسوان".. مضيفا أنه تم تطوير المساقي الخصوصية على ترعة الفنان والشيكارة في الشرقية، والمرحلة الرابعة لترعة العطف في المنوفية، والمنطقة الأولى على بحر تنهلا في الفيوم، وتضمنت عدة مناطق في المنيا وهي مناطق (ميمون الأولى - الشريعي الأولى - طوة - ترعة الهدايا - الخياري - مرزوق الأولى والثانية - عكام الأولى - مسرع الأولى - الخياري الأولى والثانية والثالثة).

كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقي المطورة على ترعتي (السعرانية - البسلقون) في البحيرة، ومناطق (الميمون الأولى - الشريعي الأولى - طوة - منطقة ترعة الهدايا - مرزوق الأولى - مسرع الأولى) في المنيا، كما شملت عمليات تأهيل ترع البروات في قنا، وإنشاء كوبري على ترعة أصفون بمحافظة قنا، وتبطين ترعتي (المعلاوية - النمسامن) على مرحلتين في الأقصر.

وأفاد رئيس قطاع تطوير الري بقيام القطاع بحزمة من أعمال التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقي، حيث بلغ إجمالي الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) في زمام قدره 1346 فدانًا، شملت استكمال تطوير المساقي الخصوصية على ترعة وادي عبادي بمحافظة الأقصر، وتطوير المساقي الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة في كفر الشيخ، وسيلا المنطقة الأولى في الفيوم، كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقي المطورة بمنطقة مرزوق الثانية في المنيا، كما شملت المناطق التجريبية لنظم الري الحديث (الري بالرش والتنقيط) بمحافظة الفيوم وتكوين مجموعات للمشاركة في إدارة المياه.