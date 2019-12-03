الخميس.. هندسة "عين شمس" تطلق "مركز التميز في الطاقة"

القاهرة- أ ش أ:

تطلق كلية الهندسة بجامعة عين شمس بعد غد الخميس، بمقر كلية الهندسة بالعباسية "مركز التميز في الطاقة" الذي يعد الأول من نوعه في مصر ، بالشراكة مع معهد "MIT" الأمريكي للتكنولوجيا، المصنف "رقم ١" في مجال الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيىس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن كلية الهندسة جامعة عين شمس ، أنه من المقرر إطلاق مركز التميز في الطاقة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، وشيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من كبار المسئولين، والقيادات الجامعية، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT"، ولفيف من رجال الأعمال والمسؤولين والعمداء.

وصرح الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، بأن الكلية نجحت في تكوين شراكة استراتيجية مع معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا" MIT" ، لإنشاء مركز للتميز في مجال الطاقة، للاستفادة من المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بما قدره 30 مليون دولار تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" للمعهد لإنشاء هذا المركز بالتعاون مع كلية الهندسة مع شركائها من جامعتي المنصورة وأسوان للإسهام في نمو الاقتصاد المصري.

ويعمل هذا المركز على دعم التعليم والبحث والعلمي، وريادة الأعمال في مجال الطاقة بصورها المختلفة، حيث جاء إنشاء المركز نتاج فوز جامعة عين شمس بثلاث شراكات لمراكز التميز في مجالات: الطاقة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من الجامعات المصرية والأمريكية.

وتعد جامعة عين شمس، الجامعة المصرية الوحيدة المشاركة في المجالات الثلاث على مستوى الجامعات المصرية. ​