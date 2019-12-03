وزير الكهرباء: سنقضي على مشكلة قراءة العدادات بهذا الإجراء

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تركيب 8.4 مليون عداد كهربائي مسبوقة الدفع حتى الآن، ومن المتسهدف الوصول إلى 9.1 مليون عداد بنهاية العام.

وأضاف شاكر، خلال كلمته، في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك 29 مليون مشترك في مصر، مضيفا: "نتناقش مع الشركات لو قدرنا نغير العدادات في خلال 4 أو 5 سنوات، سنقضي على مشكلة قراءة العدادات".

تابع: "رفضنا عرضًا صينيا بإنتاج 10 ملايين عداد كهرباء قبل 5 سنوات، لأننا وجدنا البديل المحلي، والعدادات المنتجة أصبحت على درجة كبيرة من الكفاءة، وبدأ تصديرها إلى أفريقيا والدول العربية".