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الأعلى للإعلام يحقق في تغطية وسائل الإعلام لحادث انتحار طالب الهندسة

11:54 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
الأعلى للإعلام يحقق في تغطية وسائل الإعلام لحادث انتحار طالب الهندسة

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

تفحص لجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغطية وسائل الإعلام لحادث انتحار شاب من أعلى برج القاهرة.

وتعد اللجنة تقريرًا بشأن تغطية وسائل الإعلام لحادث الشاب، يتضمن توصياتها حول المواقع التي نشرت فيديو الانتحار.

ومن المقرر أن يعلن المجلس قراراته تجاه وسائل الإعلام التي نشرت فيديو الانتحار عقب انتهاء اللجنة من التحقيق ورصد كافة التغطيات الإعلامية.

كان قسم شرطة قصر النيل تلقى بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة بانتحار شاب مصري ألقاء نفسه من أعلى البرج.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى نادر محمد جميل.​

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حادث انتحار شاب انتحار طالب الهندسة برج القاهرة

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