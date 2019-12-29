"اهتزت له المشاعر والقلوب".. شيخ الأزهر يعزي أسر ضحايا حادث بورسعيد

كتب- محمود مصطفى:

قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، العزاء لأسر ضحايا حادث بورسعيد، الذي وقع أمس السبت.

وقال الإمام الأكبر في تدوينة له على صفحة الأزهر بفيسبوك: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع، الذي اهتزت له المشاعر والقلوب، وأدعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وشهد طريق "بورسعيد - دمياط" حادث تصادم سيارة نقل مقطورة مع سيارة "ميني باص"، أمس السبت، ونقلت سيارات الإسعاف 23 جثة إلى مستشفيات السلام بورسعيد والزهور المركزي، بينما جرى نقل 6 مصابين إلى مستشفيات السلام بورسعيد والتضامن والزهور.