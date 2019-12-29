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نموذج استرشادي.. امتحان الفلسفة لأولى ثانوي "ترم أول"

03:46 م الأحد 29 ديسمبر 2019
نموذج استرشادي.. امتحان الفلسفة لأولى ثانوي "ترم أول"

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نموذجا استرشاديا لمادة الفلسفة لطلاب الصف الأول الثانوي، للفصل الدراسي الأول.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي يوم 11 يناير المقبل وتنتهي 23 يناير، ورقيًا.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة، على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏

للاطلاع على نموذج امتحان الفسلفة لأولى ثانوي:

وزارة التربية والتعليم امتحان الفلسفة نموذج استرشادي الصف الأول الثانوي

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