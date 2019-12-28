"الكهرباء" تكشف آخر تطورات مفاعل الضبعة وموعد إنشاء الأساسات

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المرتقب البدء في إنشاء أساسات مفاعل الضبعة النووي العام المقبل 2020، لكنه لم يذكر توقيت البدء الرسمي للإنشاءات التي ستنفذها بعض الشركات المصرية، إضافة للمقاول الروسي شركة "روساتوم اكستوري".

وأضاف حمزه في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ستصدر قريبًا، تصريحًا ببدء إنشاء الأساسات اللازمة كخطوة أولى وأساسية، لتستطيع بعدها هيئة المحطات النووية، البدء بشكل فعلي في تنفيذ الأساسات والقواعد الخرسانية.

وفي تصريحات صحفية له، كشف أناتولي كوفتونوف، مدير فرع شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية في مصر، إحدى شركات "روساتوم" الروسية، المقاول الرئيسي لتنفيذ محطة الضبعة النووية، عن أن الشركة تسعى حاليًا إلى الحصول على الضوء الأخضر لبدء تنفيذ المشروع النووي بالضبعة منتصف العام المقبل 2020.

وقال كوفتونوف في تصريحات له، إن الشركة طرحت حتى الآن 10 مناقصات للمشروع، مشيرًا إلى أنه تم طرح 10 مناقصات للتوريد وتنفيذ الأعمال حتى الآن، مضيفًا أن أغلب المناقصات تتضمن الأعمال المدنية والتوريدات، ويضم بعضها مناقصة حماية موقع الضبعة من المياه الجوفية وأخرى لتجهيزات الموقع.

وأشار إلى أن الشركة تعقد حاليًا اتفاقيات ومذكرات تعاون مع أغلب الشركات المصرية، وأبرزها "أوراسكوم للإنشاءات" و"حسن علام" و"بتروجيت" و"السويدي" وغيرها من الشركات المحلية العاملة في مجال الإنشاءات والطاقة، لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن إجمالي عدد المناقصات الخاصة بمشروع الضبعة من الممكن أن تصل إلى 150 مناقصة عالمية ومحلية، لافتًا إلى أن المحطة تتكون من أكثر من 200 مبنى، مضيفًا أن الشركة ستحصل على إذن البدء في تنفيذ الأعمال الرئيسية للمشروع منتصف 2020.

وأوضح أن المحطة حاليًا في مرحلة التصميمات واستكمال التراخيص بالتعاون مع الجهات المعنية، منوهًا إلى أن الشركة بدأت منذ أغسطس الماضي في تجهيز المشروع.

ولفت إلى أن أكثر من 2000 شخص يشاركون فيه حاليا، منهم 20% روس والباقي من الشركات المصرية، مؤكدا أن الشركة تتمنى إنشاء مشروعات ضخمة في مصر مثل الأهرامات والسد العالي بالتعاون مع الشركات المصرية.

وفي نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسي، ثم توقيع عقود المحطة في ديسمبر 2017.

وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.

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