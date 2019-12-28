وكيل البرلمان: "مستقبل وطن" يبذل جهودًا مخلصة لإثراء الحياة السياسية

كتب- أحمد علي:

ثمن الوكيل الأول للبرلمان السيد الشريف، جهود حزب مستقبل وطن، في رعاية حوار وطني شامل يجمع الأحزاب المصرية على طاولة واحدة، مؤكدًا أن الحزب لا يزال يؤدي أدوار مشهودة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مرحلة فارقة.

وتوقع وكيل البرلمان نجاح جولات الحوار بين الأحزاب المصرية، وخروج حزب "مستقبل وطن" بأفضل رؤية حول مشروعات قوانين الانتخابات المقبلة، اعتمادًا على تقريب وجهات النظر وتعميق أبعاد الحوار والاستقرار على أفضل المقترحات وبلورتها، بما يلائم قدرات ومتطلبات الأحزاب المصرية بشكل توافقي.

وأبدى الشريف تطلعه نحو أحزاب قوية تتعايش مع قضايا الوطن الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تخلق أرضية مشتركة، ومساحة من التوافق والاتفاق، الاستماع للرأي والرأي الأخر.

واختتم وكيل البرلمان بضرورة أن تتحلى باقي الأحزاب بروح المبادرة التي يملكها "حزب مستقبل وطن"، حيث أثبت امتلاكه بوصلة سياسية وحزبية لا تتحرك إلا في اتجاه القضايا الوطنية التي تهم الشارع المصري.

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