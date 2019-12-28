208 قرى مستهدفة.. ماذا حققت التنمية المحلية في برنامج تطوير القرى المصرية؟

كتب- محمد نصار:

تعمل وزارة التنمية المحلية على مواصلة تنفيذ برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية في مختلف المحافظات، وتستهدف الوزارة حتى 30 يونيو 2024 تنمية وتطوير 208 قرى بواقع 8 قرى لكل محافظة.

ويتضمن برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعياة والعمرانية من خلال مجموعة من البرامج تشمل تحسين خدمات البنية الأساسية (مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - الطرق)، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمة والرياضية والاجتماعية وتحسين الوضع البيئي ورفع المستوى الاقتصادي لمواطني هذه القرى.

واستطاعت وزارة التنمية المحلية حتى نهاية العام الحالي توقيع بروتوكول اتفاق مع الجهاز المركزي للتعمير لاستكمال تطوير القرى، فضلًا عن تنفيذ 219 مشروعًا للبنية الأساسية (مياه شرب - صرف صحي - رصف طرق - كهرباء).

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية والانتهاء من تنفيذ مدرستين ويجري تنفيذ 15 مدرسة أخرى، كما تم تنفيذ 20 وحدة صحية جديدة وتطوير 46 وحدة صحية وجاري الأعمال بـ5 وحدات صحية، كما يجري تنفيذ مشروعات الرصف والكهرباء وخلافه.